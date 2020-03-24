https://static.news.ru/photo/0425291c-6e78-11ea-baba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умышленное нарушение карантинного режима, повлёкшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия.

Согласно данным пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, законопроект, ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, внесён в ГД 25 марта. Документ предусматривает до семи лет тюрьмы для тех, чьи действия по неосторожности привели к смерти двух и более лиц.

По словам главы комитета Павла Крашенинникова, в проекте закона подразумеваются именно смертельные последствия, которые возникли по неосторожности.

Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (статьи 205, 213, 281 УК РФ), — цитирует Крашенинникова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявили ещё 163 заболевших коронавирусом. Таким образом, число заразившихся достигло 658 человек. COVID-19 зафиксировали у пациентов в 55 регионах. Число выздоровевших к 25 марта составило 29 человек.

В мире число заражённых составляет свыше 424 тысяч. При этом жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек. Выздоровели более 109 тысяч.