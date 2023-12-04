Убийство подростка связали со «Словом пацана»: что произошло на самом деле

Фото: WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

В минувшие выходные в Иркутске был убит ножом 15-летний школьник. По версии следствия, преступление совершил его ровесник. Перед этим он завел со школьником разговор «по понятиям». Случившееся сразу попытались объяснить влиянием сериала «Слово пацана», посвященного казанским бандам конца 80-х годов. Об обстоятельствах убийства и о том, при чем тут нашумевший сериал, — в материале NEWS.ru.

Как убили иркутского школьника

Вечером 2 декабря в Октябрьском районе Иркутска 15-летний школьник провожал девушку. После этого он отправился на автобусную остановку на Байкальской улице, но домой ехать решил на такси. Подросток позвонил матери и сказал, что вызвал машину. Это был их последний разговор.

«Он, как проводил девушку, позвонил, мол, что вызвал машину. Я со спокойным сердцем ждала дома. А через 20 минут звонок от следователя», — рассказала СМИ мать убитого.

На остановке «Лисиха» девятиклассник был вместе с тремя друзьями. Их версия случившегося выглядит так: пока они ждали, мимо проходила компания незнакомых подростков, которые перед этим были в сауне. От нее отделился один парень, подошел к школьнику и спросил: «Ты из какого района, чушпан?» Завязалась драка, во время которой юноше вонзили нож в горло.

После этого нападавшие убежали. Мимо на машине проезжала еще одна компания друзей. Они остановились, увидев полулежащего юношу, и сняли происходящее на телефон. Сначала друзья подростка не поняли, что он серьезно ранен, но потом все же вызвали скорую помощь. Однако было уже поздно: прибывшие на место медики не смогли спасти школьника.

Что известно о подозреваемых

На следующий день предполагаемых зачинщиков драки нашли. Полицейские задержали шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года, двое из них к этому времени уже находились в 200 километрах от Иркутска.

Подозреваемым следователи дали отрицательную оценку: утверждается, что некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны и нож, которым, вероятно, убили подростка. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Предполагаемый убийца школьника — 15-летний футбольный фанат, живущий в Ленинском районе Иркутска. По информации Telegram‑канала «112», он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и в прошлом якобы уже задерживался за драки.

При чем здесь сериал «Слово пацана»

Новость об убийстве быстро облетела соцсети. Пользователи сразу стали винить в случившемся нашумевший криминальный сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Критики сериала, рассказывающего о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, видят в нем попытку романтизации бандитизма. Например, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец считает, что «Слово пацана» культивирует чуждые российскому обществу ценности «эгоизма, вседозволенности, безнравственности», оправдывает уличное насилие.

Как писали СМИ, уже после выхода первых серий в Сармановском районе Татарстана подростки создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь известных в прошлом казанских ОПГ. Они поделили район на сферы влияния и стали назначать встречи для выяснения отношений с конкурентами, прямо как в сериале. Видео драк они выкладывали в каналы. Позже их нашли полицейские, правоохранители провели с задержанными и их родителями профилактические беседы.

С влиянием сериала пытаются связать и другие случаи жестокости подростков. На днях внимание правоохранителей привлекло видео, на котором девушки 16 и 17 лет избивают руками и ногами сверстницу, пока та лежит на земле и просит их остановиться.

Инцидент произошел в одной из школ Махачкалы. Устроивших драку подростков задержали и поставили на профилактический учет. В Сети тут же вспомнили о «Слове пацана», но МВД связь с сериалом опровергло — школьницы его не смотрели, к тому же раньше они уже устраивали подобные потасовки.

Что еще может указывать на связь с сериалом

Иркутятнин, которого подозревают в убийстве ровесника, по свидетельству очевидцев, использовал характерный сленг — оскорбительное обращение «чушпан». «Прямо, как в сериале», — объяснил СМИ друг погибшего девятиклассника.

Чушпанами называли подростков, которые не входили в полукриминальные группировки времен разгула казанской уличной преступности и которых третировали молодые бандиты. Это слово полностью не вышло из обихода, но пережило «ренессанс» как раз после выхода «Слова пацана».

Фото: WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Что думают правоохранители о связи убийства со «Словом пацана»

О том, что подростки полезли в драку, «впечатлившись героями из сериала „Слово пацана“», писала и Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. Однако правоохранители с этой версией не согласны.

«По результатам проведенных следственных действий <...> связь популярного сериала с совершенным преступлением не подтверждается», — прокомментировали инцидент в СК РФ.

То же говорят и в МВД. В пресс-службе ведомства рассказали, что на допросе подозреваемый в убийстве 15-летний подросток сразу уточнил, что сериал не смотрел.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева также указала на отсутствие связи между сериалом и убийством.

«Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего за последние дни сериала. <...> К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Установлено, что связи с сериалом нет», — написала омбудсмен.

Действительно ли «Слово пацана» романтизирует бандитизм

Пока власти разных уровней призывают запретить сериал, как это уже сделали глава Татарстана Рустам Минниханов и правозащитница Ирина Волынец, его создатели просят не спешить с выводами.

Журналист, писатель и консультант проекта Роберт Гараев заметил, что любое произведение нужно смотреть до конца. То же касается и «Слова пацана». Пока вышли только пять из семи серий, премьера следующей состоится 7 декабря.

Актер Леон Кемстач, сыгравший в сериале школьника Андрея, рассказал NEWS.ru, что «Слово пацана» вовсе не романтизирует бандитизм. Это станет понятно из следующих серий, объяснил он.

«Чтобы понять посыл сериала, надо досмотреть его до конца и не делать поспешных выводов. Он уж точно не показывает, что группировки и банды — это круто. <...> Это (бандитизм. — NEWS.ru) не только опасно, это глупо», — сказал юный артист.

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