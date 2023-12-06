Убийство Кивы, погодная тахикардия, Брежнева без бизнеса: что будет дальше

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Украинцы и россияне в унисон называют убитого Киву предателем, Москву ждут аномальные морозы, Вера Брежнева вернулась к общественной, но не к творческой деятельности — эти новости активно обсуждают в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных новостей дня — в обзоре NEWS.ru.

При каких обстоятельствах умер экс-депутат Верховной рады Илья Кива

Тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы найдено в Одинцовском районе Подмосковья, сообщили российские и украинские СМИ. Вечером СКР подтвердил факт смерти украинского экс-депутата и сообщил о начале уголовного разбирательства.

По данным Telegram-каналов Mash и Baza, окровавленное тело Кивы обнаружили на территории парковой зоны отеля в деревне Супонево Одинцовского района. На правом виске была резаная рана, на левой части лица — гематома.

Украинские издания «Суспильне», «Громадське» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе написали, что убийство Кивы было организовано Службой безопасности Украины. Позже эту версию подтвердил Reuters, а затем с подтверждением выступил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Да, можем подтвердить, что Киву — всё. Такая судьба постигнет других предателей Украины», — сказал Юсов.

Последний пост в своем Telegram-канале Кива оставил утром 6 декабря. В нем он написал, что президент Украины Владимир Зеленский не верит в гарантии безопасности ни личной, ни своей семьи, которые ему были предоставлены властями США. По словам Кивы, украинский лидер опасается, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа его «выдадут Москве или просто ликвидируют».

«Закономерный конец ублюдка, утопившего народ в крови», — написал Кива, рассуждая о рисках Зеленского, и сопроводил пост фотозарисовкой с президентом Украины.

До этого Киву заочно приговорили на Украине по обвинению в государственной измене к 14 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Кроме того, бывшего депутата Рады признали виновным в призывах к смене конституционного строя и «агрессивной войне», а также в публичном использовании коммунистической символики. На родине он был объявлен в международный розыск.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Zuma/TASS Фото: Zuma/TASS Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети

Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров обратил внимание, что до сих пор не было опубликовано фото с погибшим. Он полагает, что сейчас силовики могут попытаться выявить заказчика.

«Простите, конечно. Но факты упрямая вещь. Не было фотографии убитого? Нет. Пока похоже на инспирацию, чтобы выманить заказчика. Если же Киву убили и повесят на СБУ, у меня вопросики. Прямо сейчас Буданов и его друзья колесят по Подмосковью?» — задался вопросом Гончаров.

На смерть политика обратила внимание главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она исключила возможность того, что заказчиком убийства мог быть кто-то со стороны России.

«Свой среди чужих/чужой среди своих обычно уничтожается своими. Чужим просто нет до него дела», — написала Симоньян.

Военкор Александр Коц назвал Киву предателем Украины и заверил, что в России киевский нардеп так и не стал своим.

«Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей. А для Украины Кива таковым и был. Он и здесь своим не стал, как ни старался. Слишком токсичный бэкграунд», — заключил Коц.

Уволенный с канала RT журналист Антон Красовский отметил, что Кива ранее угрожал ему.

«И убили Илью Киву. Очевидно, что начинается охота. Кива много раз мне угрожал сам, требовал меня привлечь. Но вот так. Какие же твари!» — написал журналист.

Публицист и историк Евгений Норин тоже высказался о смерти Кивы с пренебрежением.

«Покойный Кива уникальный человек. Ему удалось объединить русских и украинцев. На тот свет его с одинаковой брезгливостью провожают те и другие», — написал Норин.

Кива представлял в Раде фракцию «Оппозиционная платформа», а также был членом «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и советником бывшего министра МВД Арсена Авакова, сражался против самопровозглашенных республик в Донбассе, после чего сменил свои взгляды и переехал в Россию.

В интервью RTVI в 2021 году политик рассказывал, как у него проходили обыски по подозрению в госизмене, почему, разоблачая ультраправых в преступлениях и политических убийствах, он не боится сам стать мишенью и много ли украинцев готовы были на тот момент пересмотреть свое отношение к России.

В 2021 году Кива записывал обращение с поздравлением президента России Владимира Путина. Он объяснял, что испытывает к российскому лидеру уважение.

«Я решил спасти лицо Украины. Я же понимаю, что уже завтра нам придется садиться за стол переговоров и решать наши экономические и политические проблемы. Я понимаю, что власти Зеленского скоро придет конец и нашей партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ придется участвовать в переговорах, которые дадут моей стране мир. Поэтому я бы хотел, чтобы в России знали, что в Украине есть те, с кем можно вести диалог и находить компромисс», — сказал Кива.

Как получилось убить украинского политика внутри России, будет выяснять следствие, а пока общественность делится догадками.

До каких показателей опустятся столбики термометров в Москве

Аномально холодная погода на большей части России продлится как минимум до конца недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом в Москве столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.

Это подтверждает руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в Москве и Подмосковье температура воздуха продолжит падать, достигая минус 27 градусов. Потепление ожидается лишь 13 декабря, когда антициклон начнет уходить на восток, уступая место более теплым юго-западным потокам.

Синоптик отметил, что в ближайшие месяцы москвичи будут наблюдать резкие скачки, когда аномальные морозы будут постоянно сменяться резким потеплением. Он назвал подобное явление погодной тахикардией.

Вильфанд добавил, что температура в Центральном федеральном округе будет ниже нормы на 8–14 градусов, в СЗФО — на 10 и более градусов. В Поволжье местами будет холоднее обычного на 20 градусов, на Урале — минимум на 15 градусов, в Западной Сибири — на 10–12 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Вильфанда, в столице в среду, 6 декабря, термометры покажут не больше 12–14 градусов мороза, в четверг ночью температура упадет до минус 16–18 градусов. При этом в ночь на пятницу, 8 декабря, столбики термометров опустятся до минус 18–23 градусов, предупредил синоптик. Днем в выходные температура будет в пределах минус 13–18 градусов, добавил он.

Также Вильфанд пообещал москвичам, что снег точно будет лежать в Москве в новогоднюю ночь. При этом, по его словам, делать конкретные прогнозы о погоде 31 декабря пока рано.

Он все-таки предположил, что зима в столице будет неоднородной, с очень большими температурными колебаниями. Морозные дни с температурой ниже минус 15 градусов будут чередоваться с оттепелями.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в свою очередь решила составить прогноз на предновогодние дни. Ссылаясь на метеорологические расчеты, она предположила, что сильных осадков на Новый год ожидать не стоит.

«По метеорологическим расчетам, до конца года будет одна волна теплой погоды, которая начнется с 13–15 декабря, потом подморозит. Расчеты показывают, что последние пять дней 2023 года, в частности 31 декабря, минимальная температура будет в пределах минус 3–8. Будет снежок, но сильного снега не прогнозируется. 31 декабря погода будет близкой к климатической норме», — сказала Позднякова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможно, в перспективе Москву ждет очередная незаурядная зима, ведь 3 декабря снегопады уже успели побить новый рекорд в столице.

Почему Вера Брежнева осталась без бизнеса в России

Певица Вера Брежнева лишилась бутика женской одежды Myseasons. Это был последний бизнес артистки в России. Он был открыт Брежневой вместе с дизайнером Ханной Хмелевой в Санкт-Петербурге в 2017 году. Однако приятельница Брежневой недавно вышла из совместного ООО «Майсизонс» и стала полноправной хозяйкой модного бутика.

Сама Хмелева говорит, что причиной стало полное неучастие певицы в бизнесе. По словам дизайнера, Брежнева должна была отвечать за раскрутку в то время, как Хмелева брала на себя остальные заботы.

Бизнес долгое время работал, принося прибыль, несмотря на отъезд Брежневой, однако в октябре 2023 года счета Хмелевой арестовали за налоговые недоимки. ООО Брежневой закрыли за долги. СМИ писали, что певица должна Федеральной налоговой службе 193 тысячи рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Вера Брежнева

Из соцсетей также следует, что Брежнева на сегодняшний день является наставницей платформы по саморазвитию для женщин. Проект рассчитан на украинок, желающих пройти трансформацию личностного роста. Базовый тариф за пользование платформой стоит $19 в месяц, самый дорогой пакет певица оценила в $349.

Исполнительница Анастасия Приходько требовала внести Меладзе и Брежневу в черный список артистов на Украине и лишить их всех наград. Свою позицию она объясняла тем, что музыканты не покинули Россию после референдума в Крыму и присоединения региона к РФ в 2014 году.

Несмотря на это, артистка всячески поддерживает Украину и снимается в рекламе для проектов республики. Например, недавно она опубликовала пост о важности тестирования на ВИЧ.

«За последние полтора года многие „гражданские“ проблемы отошли на второй план. Одна из таких — распространение ВИЧ. Сегодня бесплатное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ доступно каждому и занимает всего 20 минут. <...> Важно знать свой статус. Знать свой статус — смело», — написала певица.

Сейчас артистка возродилась лишь на поприще общественной деятельности. О коммерческих и музыкальных проектах публика пока не слышит.