Украина назвала убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным Гиви «удачно проведённой операцией». Таким образом Киев буквально признал совершение акта государственного терроризма. С таким высказыванием выступил российский журналист, военный корреспондент Александр Коц.
Он прокомментировал ранее обнародованные в СМИ комментарии агентства СБУ по убийству Гиви. Как подчеркнул Коц, Украина долгое время не признавалась в совершении этого акта «государственного терроризма». И многие, даже адекватные люди, заметил военкор, верили, что это не дело рук Киева.
А сколько было кривляний: «Да это не мы, да мы такими методами не действуем». Среди объяснений были даже варианты, что это якобы сделали российские спецслужбы, — цитирует журналиста «Царьград».
Командовавший батальоном ополченцев Гиви был убит выстрелом из реактивного огнемёта 8 февраля 2017 года. Как писал NEWS.ru, в феврале 2018 года в ДНР заявили, что установили всех причастных к преступлению.