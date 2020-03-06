https://static.news.ru/photo/fb8351a6-5f83-11ea-b7cd-fa163e074e61_660.jpg Михаил Толстых Фото: AP/TAСС

Украина назвала убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным Гиви «удачно проведённой операцией». Таким образом Киев буквально признал совершение акта государственного терроризма. С таким высказыванием выступил российский журналист, военный корреспондент Александр Коц.

Он прокомментировал ранее обнародованные в СМИ комментарии агентства СБУ по убийству Гиви. Как подчеркнул Коц, Украина долгое время не признавалась в совершении этого акта «государственного терроризма». И многие, даже адекватные люди, заметил военкор, верили, что это не дело рук Киева.

А сколько было кривляний: «Да это не мы, да мы такими методами не действуем». Среди объяснений были даже варианты, что это якобы сделали российские спецслужбы, — цитирует журналиста «Царьград».

Командовавший батальоном ополченцев Гиви был убит выстрелом из реактивного огнемёта 8 февраля 2017 года. Как писал NEWS.ru, в феврале 2018 года в ДНР заявили, что установили всех причастных к преступлению.