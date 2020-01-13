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Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в убийстве, которое было совершено в Челябинске 25 лет назад.

Согласно материалам уголовного дела, в августе 1994 года на территории станции Челябинск-Главный было найдено тело мужчины со следами насилия. Поскольку тогда установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным, расследование было приостановлено.

Тем не менее, работа по поиску преступника продолжалась. В итоге в поле зрения следователей попал 58-летний местный житель. Когда его опрашивали об обстоятельствах убийства, он сознался в его совершении и написал явку с повинной.

Следователи проверили его показания на месте и назначили проведение судебно-психиатрической экспертизы. В настоящее время они продолжают работу по сбору доказательств по делу, сообщается на сайте СКР.

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