https://static.news.ru/photo/cf09c15c-6dcd-11ea-b25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Ненецкого автономного округа вынес постановление о принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа Дениса Поздеева, убившего воспитанника детского сада в Нарьян-Маре.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым. Согласно выводам специалистов, Поздеев страдает психическим расстройством и по этой причине не мог руководить своими действиями в момент совершения преступления и осознавать их общественную опасность, сообщается на сайте СКР.

Убийство ребёнка в Нарьян-Маре произошло в октябре 2019 года. Поздеев беспрепятственно проник в детский сад, прошёл в спальню одной из групп и нанёс ножом смертельные ранения в шею шестилетнему мальчику.

Мужчина был задержан на месте преступления. Свою вину он признал. По его словам, в момент нападения он «слышал голоса в голове».

Ранее NEWS.ru писал, что охранник, впустивший Поздеева в детский сад, ожидает суда. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Свою вину он признаёт частично.