Убийца сослуживцев Шамсутдинов нашёл работу в колонии

Убийца сослуживцев Шамсутдинов нашёл работу в колонииУбивший сослуживцев в Чите срочник Шамсутдинов устроился на работу в колонии в Тюмени
Источник в тюменской ИК-2 рассказал URA.RU, что бывший солдат Рамиль Шамсутдинов, который осуждён за расстрел сослуживцев в воинской части под Читой, получил должность подсобного рабочего. Ранее заключённый пожаловался, что не может устроиться в колонии на работу.
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Ранее стало известно, что маньяк Никита Лыткин умер в иркутской колонии после того, как «перестарался» при очередной «демонстративной» попытке суицида. Сейчас основной версией кончины осуждённого является неудачная попытка симулировать самоубийство.
Лыткин совершал преступления в паре с Артёмом Ануфриевым в иркутском Академгородке. На момент убийств ему не было 18 лет. Своих жертв они убивали с помощью молотков и холодного оружия. В 2013 году 17-летний Лыткин был приговорён к 24 годам лишения свободы, а его напарник — к пожизненному заключению.