Убийца сослуживцев Шамсутдинов нашёл работу в колонии

Источник в тюменской ИК-2 рассказал URA.RU, что бывший солдат Рамиль Шамсутдинов, который осуждён за расстрел сослуживцев в воинской части под Читой, получил должность подсобного рабочего. Ранее заключённый пожаловался, что не может устроиться в колонии на работу.

Информацию подтвердил отец Шамсутдинова, который заявил, что его сын нашёл работу, но он пока не знает какую. Он добавил, что они не обсуждали данную тему. Известно, что руководство колонии комментировать полученные сведения отказалось, так как они относятся к персональным данным.

Ранее стало известно, что маньяк Никита Лыткин умер в иркутской колонии после того, как «перестарался» при очередной «демонстративной» попытке суицида. Сейчас основной версией кончины осуждённого является неудачная попытка симулировать самоубийство.

Лыткин совершал преступления в паре с Артёмом Ануфриевым в иркутском Академгородке. На момент убийств ему не было 18 лет. Своих жертв они убивали с помощью молотков и холодного оружия. В 2013 году 17-летний Лыткин был приговорён к 24 годам лишения свободы, а его напарник — к пожизненному заключению.