Убийца модели Гретты Ведлер получил 15 лет колонии строгого режима

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Дмитрий Коровин, который обвиняется в убийстве модели Гретты Ведлер, получил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать этот срок мужчина будет в колонии строгого режима. Решение вынес Пресненский суд Москвы, передает РЕН ТВ.

Сторона обвинения просила, чтобы Коровина осудили на 17 лет, при этом засчитав период, который он провел в СИЗО. В своем последнем слове осужденный сказал, что произошедшее было случайностью. Кроме того, он назвал смерть Ведлер «трагедией всей своей жизни».

В суде выяснилось, что Коровин частично возместил гражданский иск потерпевшей стороне. Из пяти миллионов рублей он выплатил 700 тысяч.

О пропаже модели стало известно в феврале 2021 года после того, как Ведлер проводила время в компании своего экс-возлюбленного Коровина. Спустя год труп девушки был найден в чемодане, который спрятали в багажнике машины молодого человека. Подозреваемый признался в содеянном.

Ранее выяснилось, что Коровин успел взять кредит на имя убитой им модели. В общей сложности на него было возбуждено три уголовных дела.