Стало известно, как подозреваемая в убийстве Дугиной могла въехать в Россию ТАСС: подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной могла въехать в Россию с помощью поддельных документов

Фото: СК РФ

Подозреваемая в убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной, украинка Наталья Вовк могла въехать на территорию России с помощью поддельных документов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства уточнил, что женщина могла использовать паспорт.

Гражданка Украины Наталья Вовк могла въехать в Россию по поддельным документам, в том числе и паспорту, — сказал источник.

До этого стало известно, что Вовк, подозреваемую в убийстве Дугиной, объявят в розыск с целью выдачи России. По данным ФСБ, женщина прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Она следила за погибшей, используя украинские, казахстанские и донецкие автомобильные номера.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной. Чиновник назвал произошедшее результатом борьбы политических группировок в России. В том, как произошла трагедия, разбирался NEWS.ru.