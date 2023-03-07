УАЗ занимается поставками только в рамках ГОЗ, заявила пресс-служба производителя в беседе с NEWS.ru в ответ на критику со стороны телеведущего Владимира Соловьева, которая касалась стоимости пикапов, поставляемых в зону спецоперации. Как подчеркнули в компании, цены определяются непосредственно в Минобороны в рамках аудита фактической себестоимости производства.
УАЗ напрямую поставлял пикапы только в рамках ГОЗ, и цены на эти поставки определяются самим Минобороны в рамках аудита фактической себестоимости производства на УАЗе. Завод внимательно изучает все комментарии и отзывы, которые получает от тех, кто эксплуатирует автомобили, — заметили в пресс-службе.
Представители производителя добавили, что компания ведет постоянную работу как в области конструктива, так и в области качества.
Ранее Соловьев заявил, что цены на пикапы УАЗ «Патриот», которые поставляются в зону СВО на Украине, слишком высокие. Телеведущий уверен, что стоимость внедорожников не соответствует их качеству, их обслуживание также обходится слишком дорого.
По словам Соловьева, часть пикапов будет постоянно находиться в ремонте. Он призвал владельцев завода пообщаться с участниками СВО, чтобы убедиться в несоответствии цены и качества машин.