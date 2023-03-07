Максим Землянский

УАЗ ответил на критику Соловьева о ценах за поставляемые в зону СВО пикапы В УАЗ в ответ на критику Соловьева заявили, что цены на пикапы в зону СВО определяют в Минобороны

7 марта 2023 в 17:55 Автор: Кирилл Николаев, Максим Землянский

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на военном полигоне в Горелово