У журналистов «Одинцово-ИНФО» прошли обыски по делу о фейках о ВС России

Фото: odin.ru

Андрей Остроухов

В подмосковном Одинцово к директору портала «Одинцово-ИНФО» Андрею Остроухову и четырем его сотрудникам пришли с обысками, передает «ОВД-Инфо» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). По предварительным данным, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о фейках о Вооруженных силах России.

Остроухов сообщил, что правоохранителей интересовал опубликованный в начале мая одним из пользователей портала пост с заголовком «Ясный ответ гражданам России на военные преступления в украинской Буче». Он добавил, что силовики ничего не изымали и никого не задержали — они искали только серверное оборудование.

Отметим, что в начале августа портал «Одинцово-ИНФО» был оштрафован на 450 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил. Заявление в полицию написал депутат Госдумы и певец Денис Майданов.

Ранее в Екатеринбурге в квартире главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова прошел обыск. По предварительным данным, следственные мероприятия, прошедшие у него, связаны с делом, которое возбудили против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева. Последнего обвиняют в ведении «деструктивной деятельности против РФ».