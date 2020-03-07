https://static.news.ru/photo/6f239c0c-608c-11ea-8531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области у женщины признан положительным предварительный результат анализа на коронавирус.

Об этом сообщили пресс-службе регионального Минздрава. Согласно этим данным, женщина недавно вернулась из Цюриха (Швейцария). Несмотря на отсутствие симптомов, она обратилась к медикам.

Взяты анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. После ряда анализов предварительный результат – положительный, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

Из поездки женщина вернулась 25 февраля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по данным Минздрава Белоруссии, в республике вылечили первого пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Студент из Ирана чувствует себя в настоящее время хорошо.