В Московской области у женщины признан положительным предварительный результат анализа на коронавирус.
Об этом сообщили пресс-службе регионального Минздрава. Согласно этим данным, женщина недавно вернулась из Цюриха (Швейцария). Несмотря на отсутствие симптомов, она обратилась к медикам.
Взяты анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции. После ряда анализов предварительный результат – положительный, —
передаётТАСС сообщение пресс-службы.
Из поездки женщина вернулась 25 февраля.
Ранее NEWS.ru писал о том, что по данным Минздрава Белоруссии, в республике вылечили первого пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Студент из Ирана чувствует себя в настоящее время хорошо.
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