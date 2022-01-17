У матери из Кургана забрали детей из-за пьяных стримов в TikTok

Троих малышей забрали у многодетной матери из-за ее стримов в TikTok, в которых женщина в нетрезвом виде ругалась матом, сейчас они в безопасности. Решается вопрос об их помещении в областной социально-реабилитационный центр. Временную опеку над детьми хочет оформить их бабушка. Пользователи данной соц.сети также обратили внимание на крики, детские голоса и плач, доносящиеся из квартиры во время прямых эфиров на заднем плане. Кроме того, в доме часто включали музыку на полную мощность, передаёт пресс-служба администрации столицы Зауралья.

При этом мать троих детей совсем не боится наказания. Она утверждает, что ее не пугает ни опека, ни полиция. Женщина продолжает в пьяном угаре петь, танцевать, падать и говорить не связанные между собой выражения. Смысл контента этой тик-токерши совершенно не ясен, но сам факт, что в такой семье проживают дети, вызвал огромный резонанс в обществе. Пользователи соц.сети также отметили, что и глава семьи — далеко не образцовый отец, к нему регулярно выезжает полиция.

Эта семья состоит на учёте в инспекции ПДН ОП-4 УМВД России по городу Кургану, как неблагополучная. Инспекторы постоянно посещают семью. В настоящее время в отношении матери проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

На ситуацию также отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина. Она рассказала, что в сентябре прошлого года уже предпринимались попытки забрать детей пьющих родителей.

Курганский городской суд поверил доводам о том, что они встали на путь исправления и будут вести здоровый образ жизни, и вынес решение о предупреждении родителей. В данный момент в соответствии с Семейным Кодексом опекой определено жизнеустройство детей, готовится повторный иск о лишении родительских прав в Курганский городской суд, — заявила она.

Ранее органы опеки сообщили, что не видят угрозы жизни и здоровью 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой, однако уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова планирует направить в «адрес ответственных лиц» письмо с правовой оценкой сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисков, которым подвергается Алиса.