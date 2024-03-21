У жителей больших городов выявили пугающую особенность Жители больших городов теряют способность переваривать растения

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Жители мегаполисов теряют способность переваривать растительную пищу, пишет издание Daily Star. По его данным, в «диете западного образца», под которой подразумевают употребление большого количества жирной пищи и сахара, отсутствует клетчатка. Отказ от этого компонента может сказаться на работе кишечника и его способности переваривать растения.

Отмечается, что нынешнее рекомендуемое количество клетчатки в промышленно развитых странах слишком низкое, что оказывает пагубное воздействие на здоровье человека. Ученые полагают, что количество микробов Ruminococcus в кишечнике снижается, когда они лишены растительной клетчатки.

В пробах, взятых у сельского населения и древних людей 1000–2000 лет назад, а также у охотников-собирателей было обнаружено большое количество этих микробов. Но у жителей современных мегаполисов они «заметно редки».

Отмечается, что взрослые должны съедать 30 г клетчатки каждый день. Авторы статьи уточнили, что клетчатка содержится в грушах и клубнике, овсе, брокколи и белокочанной капусте, а также в таких бобовых, как нут и чечевица.

Ранее стало известно, что интервальное голодание может нанести вред здоровью в долгосрочной перспективе. Исследование показало, что у тех, кто ест только восемь часов в день, почти в два раза повышается риск сердечного приступа и инсульта в более позднем возрасте.