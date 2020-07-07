Семь журналистов задержаны за пикеты в поддержку Сафронова у здания ФСБ

https://static.news.ru/photo/7b1ccb44-c056-11ea-9900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция задержала уже семерых журналистов у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, которые вышли на пикет в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Среди задержанных журналистка «Проекта» Ольга Чуракова, корреспонденты газеты «Коммерсант» Александр Черных и Марианна Беленькая.

Ранее полиция задержала специального корреспондента газеты «Коммерсант» Елену Черненко, писал NEWS.ru.

Сафронов был задержан по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По данным ФСБ, он передал сведения, которые составляют государственную тайну, представителям одной из стран НАТО.

Издательский дом «Коммерсант» выступил в поддержку бывшего сотрудника. В газете подчеркнули, что Сафронов является одним из лучших журналистов страны. В «Коммерсанте» назвали его «настоящим патриотом, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них». В издании назвали абсурдным обвинения в измене Родины.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с работой в государственной корпорации, где он занимал пост советника гендиректора по информационной политике. Экс-журналист работал в должности всего два месяца. В его задачи входило выстраивание информационной политики вокруг Роскосмоса и предприятий, входящих в его состав.

До прихода в госкорпорацию Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом газеты «Коммерсант», а затем на протяжении почти года работал специальным корреспондентом газеты «Ведомости». Журналист специализировался на темах военного и военно-технического сотрудничества, проблематики оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности, писал NEWS.ru.