У здания ФСБ в Москве задержали журналистку «Коммерсанта» Елену Черненко

https://static.news.ru/photo/60fc41ce-c04f-11ea-beea-fa163e074e61_660.jpg Елена Черненко Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Специального корреспондента газеты «Коммерсант» Елену Черненко задержали у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ на Лубянке. Там начались пикеты в поддержку обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Коммерсанта».

Кроме того, в канале было опубликовано видео, на котором видно, как полицейские ведут Черненко в служебный автомобиль.

Как сообщает РБК, в ОВД «Мещанский» подтвердили, что журналистка была доставлена в отделение.

Сафронов был задержан по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По данным ФСБ, он передал сведения, которые составляют государственную тайну, представителям одной из стран НАТО.

Издательский дом «Коммерсант» выступил в поддержку бывшего сотрудника. В газете подчеркнули, что Сафронов является одним из лучших журналистов страны. В «Коммерсанте» назвали его «настоящим патриотом, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них». В издании назвали абсурдным обвинения в измене Родины.

NEWS.ru писал, что в Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с работой в государственной корпорации, где он занимал пост советника гендиректора по информационной политике. Экс-журналист работал в должности всего два месяца. В его задачи входило выстраивание информационной политики вокруг Роскосмоса и предприятий, входящих в его состав.

До прихода в госкорпорацию Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом газеты «Коммерсант», а затем на протяжении почти года работал специальным корреспондентом газеты «Ведомости». Журналист специализировался на темах военного и военно-технического сотрудничества, проблематики оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности, писал NEWS.ru.