По российским законам отпуск по уходу за ребёнком может оформить не только мама, но и другие члены семьи — отец, бабушки и дедушки, дяди и тёти, сёстры и братья, а также двоюродные родственники. Но на практике вариант даже с родной бабушкой — большая редкость. Однако, как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, в условиях пенсионной реформы такую возможность могут начать использовать шире, чем ранее.

Декрет (декретный отпуск) — это отпуск по беременности и родам, и уйти в него может только мама ребёнка. Декретный отпуск длится 140 дней (70 дней до и 70 дней после родов), в течение данного времени женщина получает свою полную зарплату. По окончании этого срока начинается отпуск по уходу за ребёнком. И вот его-то уже могут оформлять как папы, так и бабушки-дедушки. Он предоставляется до достижения ребёнком трёх лет. При этом пособие выплачивается, пока ему не исполнится полтора года. В этом случае уместно применить выражение «бабушка в декрете».

Как считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, большинство современных бабушек предпочитают помогать молодой семье в факультативном режиме, а «пойти и сесть с ребёнком полностью дома — это вчерашний день». Возможно, выход бабушек в декрет будет актуален в малых городах и в сёлах. Но для большого города этот вариант, по мнению эксперта, нехорош даже с точки зрения логистики: старшее поколение давно уже разъехалось со своими повзрослевшими детьми, и ехать через всю Москву или любой другой крупный город, чтобы выполнить обязанности вместо мамы, крайне неудобно. Есть и более веские причины, по которым городские бабушки в большинстве случаев предпочитают работу.

Сейчас социологически мы видим, что бабушки — это все ещё молодые женщины, к которым в автобусе обращаются «девушка». Они стремятся работать, особенно городские бабушки. К тому же, их ещё и принуждают работать, повысив возраст выхода на пенсию. Женщина предпенсионного возраста, если у неё есть хорошая работа, никогда не прервётся на декрет, потому что она знает, что после выхода из такого отпуска она эту хорошую работу не получит. Она уйдёт в декрет, только если её дочь или невестка получила пост Билла Гейтса. Татьяна Малева директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Stefan Kunz/imageBROKER.com/Global Look Press

По мнению эксперта, вариант отпуска по уходу за внуками актуален для женщин с низкооплачиваемой работой — с такой, которую не жалко и потерять.

Однако депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в корне не согласен с выводами Татьяны Малевой. С его точки зрения для женщин предпенсионного возраста это хороший вариант законным образом и вырастить внуков, и не прервать трудовой стаж.

Ситуация, когда бабушка оформляет отпуск по уходу за ребёнком, очень хороша для семьи. А на сегодняшний день в условиях пенсионной реформы это ещё и отличная возможность для бабушек не просто инвестировать своё время во внуков, но ещё и получать за это деньги. Трудовой стаж при этом не прерывается, всё законно. Бабушка в декрете — значит, семья правильная, со здоровой обстановкой. Соблюдается преемственность поколений. Государство к тому же позволяет молодым выйти на работу и зарабатывать, достойно содержать семью. Всё же молодым легче найти высокооплачиваемую работу, чем предпенсионерам. Сергей Вострецов председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) Александр Щербаков соглашается с тем, что такой поворот событий работает в пользу мамы ребёнка, у которой, с точки зрения профессиональной карьеры, появляется возможность раньше выйти на работу. Это необходимо молодой женщине для того, чтобы «остаться в текущей ситуации; быть, что называется, в обойме, в хорошей рабочей форме». Но актуально это всё лишь в том случае, если у неё, действительно, хорошая должность, за которую стоит держаться, считает Татьяна Малева.

Stefan Kunz/imageBROKER.com/Global Look Press

У мам есть проблемы на рынке труда. Достойная, хорошо оплачиваемая работа — это большая редкость. И по этой причине мамы, даже после трёх лет в отпуске по уходу за ребёнком, не особенно рвутся на работу. Зарплата в 40 тысяч рублей, а это средняя заработная плата по стране, не стимулирует их прерывать отпуск по уходу. Нет смысла выходить на своё рабочее место: женщина оплатит детский сад или няню, и у неё от этих денег почти ничего не останется, — убеждена директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

В свою очередь, директор психологического центра «Личность» Людмила Полянова иначе смотрит на проблему. Она уверена: преимуществ в том, чтобы с малышом сидела бабушка, нет и не может быть. Если мама ставит свою карьеру во главу угла, то это, с точки зрения Поляновой, указывает на невротическое функционирование молодой женщины: та, очевидно, боится, что, сделав перерыв на декрет, потеряет работу, упустит продвижение по службе. Однако, полагает эксперт, надо сделать выбор: или карьера, или материнство. Всё остальное — суррогат. Бабушка не должна заменять маму и не может этого сделать: запах и сердцебиение матери, в утробе которой малыш провёл девять месяцев — основа психологического здоровья ребёнка. Если связь «мать—дитя» прервать раньше времени, то ребёнок потом, во взрослой жизни, станет завсегдатаем кабинетов психотерапевта, уверена директор психологического центра.

Однако среди специалистов по душевному здоровью есть и другая точка зрения. Так, семейный психолог Наталья Панфилова говорит, что в некоторых обстоятельствах лучше найти компромисс.

Конечно, лучше бабушка, чем няня, и лучше мама, чем бабушка. Но я против того, чтобы что-то делалось «во что бы то ни стало». Если мама хочет продолжить карьеру или учёбу, а ей говорят: «Сиди с ребёнком, ты же мать!», то это неправильно. Если есть возможность поступить компромиссно — надо обязательно постараться найти такой вариант. Наталья Панфилова семейный психолог семейный психолог

Все эксперты без исключения единодушны: массовым выход бабушек в отпуск по уходу за ребёнком станет ещё не скоро. Мамы в большинстве своём не торопятся на работу из-за маленьких зарплат; представители старшего поколения, в свою очередь, не особенно стремятся сесть дома с малышами, потому что часто увлечены своей профессиональной деятельностью. Возможно, пенсионная реформа подтолкнёт к такому шагу тех, кто не слишком дорожит рабочим местом и, напротив, очень дорожит внуками. Но быть «бабушкой в декрете» — не отдых, «это значимая нагрузка и ответственность», напоминает эксперт Александр Щербаков.