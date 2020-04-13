У тысячи новых пациентов с коронавирусом в РФ нет симптомов заболевания

Из 2,6 тыс. новых пациентов с коронавирусом в России более, чем у тысячи человек не наблюдается клинических симптомов.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране. По её словам, пациенты были выявлены при обследовании очагов заболевания, часть из которых — в Московской области,
То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных, — сказала Попова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве число коек для пациентов, у которых диагностирован коронавирус, могут увеличить до 30 тысяч.
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