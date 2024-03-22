У Telegram произошел сбой в работе в России и Европе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В работе мессенджера Telegram в России и на территории Европы произошел сбой. Также в Москве наблюдаются перебои с сотовой связью.

Пользователи мессенджера отмечают, что с трудом загружаются фото и видео. По данным отслеживающего сбои сервиса, количество жалоб на неполадки стало расти с 20:30 по московскому времени. К 21:00 число сообщений о сбое выросло в 17 раз по сравнению с ситуацией в другие дни.

Все это происходит на фоне теракта в подмосковном торгово-развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл». ЧП произошло перед концертом группы «Пикник». Сейчас здание горит, а более ста человек не могут выбраться из него. Люди оказались заблокированы из-за распространяющегося огня.

На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. Сообщалось, что более 10 человек убиты и более 30 — ранены.

В Минздраве Московской области рассказали, что к «Крокус Сити Холлу» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется.