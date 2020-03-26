https://static.news.ru/photo/a7e8bd3a-6f6c-11ea-996b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Сотрудника аппарата российского правительства проверяют на коронавирус. Его анализы направлены на дополнительную проверку.

По данным пресс-службы кабмина, в настоящее время он находится на карантине, а все контактировавшие с ним работники — под наблюдением.

Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена дезинфекция, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 182 подтверждённых случая заболевания в 18 регионах. Количество выздоровевших увеличилось до 38 человек. Всего зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах. Все граждане посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в последние две недели.