https://static.news.ru/photo/205bb080-6a11-11ea-aa6a-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/Global Look Press

Представитель Росатома сообщил о коронавирусе у одной из сотрудниц компании. Заболевание было выявлено после возвращения женщины из отпуска. Она отдыхала за рубежом.

У сотрудницы нашей дочерней компании «Турбинные технологии ААЭМ», расположенной в Санкт-Петербурге, выявлен коронавирус, после посещения иностранного государства в период отпуска, — заявили в Росатоме.

На данный момент она госпитализирована и получает медицинскую помощь. Её болезнь протекает бессимптомно. Все, кто с ней контактировал, переведены на карантин. Они продолжают работу в удалённом режиме, отметили в компании.

NEWS.ru сообщал ранее, что анализы гендиректора ЯТЭК подтвердили наличие у него коронавируса. Бизнесмен вместе с супругой вернулся из Франции 9 марта.