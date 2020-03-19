Представитель Росатома сообщил о коронавирусе у одной из сотрудниц компании. Заболевание было выявлено после возвращения женщины из отпуска. Она отдыхала за рубежом.
У сотрудницы нашей дочерней компании «Турбинные технологии ААЭМ», расположенной в Санкт-Петербурге, выявлен коронавирус, после посещения иностранного государства в период отпуска, — заявили в Росатоме.
На данный момент она госпитализирована и получает медицинскую помощь. Её болезнь протекает бессимптомно. Все, кто с ней контактировал, переведены на карантин. Они продолжают работу в удалённом режиме, отметили в компании.
NEWS.ru сообщал ранее, что анализы гендиректора ЯТЭК подтвердили наличие у него коронавируса. Бизнесмен вместе с супругой вернулся из Франции 9 марта.
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