У соратника Януковича нашли штрафы за нарушения ПДД в Москве на 1 млн руб

https://static.news.ru/photo/79ebbb0c-af28-11ea-8639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники СМИ заметили кортеж из четырёх автомобилей у ресторана Remy Kitchen Bakery. В частности, речь идёт о машинах Escalade, Мерседес GL500, Майбах S600 и Мерседес Vito Tourer 119.

Один из автомобилей принадлежит компании «Газнефть-сервис» украинского олигарха Сергея Курченко, а остальные компании, в которой он числится в списке учредителей. В базе данных ГИБДД на счету юридического лица есть 351 неоплаченный штраф. Их сумма превышает 1 млн рублей.

На сегодняшний день Курченко контролирует шахты в ЛНР. Несколько дней назад на них поднялся бунт из-за долгов по зарплате.

Ранее NEWS.ru писал, что Порошенко в суде проигнорировал большинство вопросов по делу Януковича. Также он возложил на предшественника ответственность за утрату Украиной полуострова Крым.