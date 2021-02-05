У Соловьёва объяснили, что происходило с рассказавшей о пытках активисткой

В программе Владимира Соловьёва объяснили, что происходило с активисткой, сообщившей о пытках в ОВД.
Ранее 21-летняя Алёна Китаева рассказала, что во время акции 2 февраля она была задержана и отправлена в ОВД «Донской!. Там сотрудники полиции надели ей на голову пакет из продуктового магазина и начали душить, чтобы узнать пароль от смартфона активистки.
Комментируя произошедшее в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым», политолог Александр Сосновский
По словам политолога, существует состояние нарастания тревожности, сопровождающееся гипервентиляцией легких, когда человек увеличивает количество вдохов и выдохов.
Он доходит до состояния, когда он вообще может потерять сознание. Так вот лучшее средство — это когда человеку дают подышать в пакетик. Я без шуток говорю, — заявил Сосновский.
2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста.
После оглашения приговора сотрудники полиции провели ряд задержаний сторонников оппозиционера, попытавшихся устроить несанкционированные акции.
Ранее NEWS.ru сообщил, что певец и композитор Олег Газманов назвал оппозиционера Алексея Навального своим врагом. Причиной заявления стал судебный процесс в отношении Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.