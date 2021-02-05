У Соловьёва объяснили, что происходило с рассказавшей о пытках активисткой

https://static.news.ru/photo/437ca4f0-fe15-11ea-a515-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В программе Владимира Соловьёва объяснили, что происходило с активисткой, сообщившей о пытках в ОВД.

Ранее 21-летняя Алёна Китаева рассказала, что во время акции 2 февраля она была задержана и отправлена в ОВД «Донской!. Там сотрудники полиции надели ей на голову пакет из продуктового магазина и начали душить, чтобы узнать пароль от смартфона активистки.

Комментируя произошедшее в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым», политолог Александр Сосновский заявил , что сотрудники правоохранительных органов вовсе не пытались задушить девушку — напротив, они помогали ей справиться с тревожностью.

По словам политолога, существует состояние нарастания тревожности, сопровождающееся гипервентиляцией легких, когда человек увеличивает количество вдохов и выдохов.

Он доходит до состояния, когда он вообще может потерять сознание. Так вот лучшее средство — это когда человеку дают подышать в пакетик. Я без шуток говорю, — заявил Сосновский.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста.

После оглашения приговора сотрудники полиции провели ряд задержаний сторонников оппозиционера, попытавшихся устроить несанкционированные акции.

Ранее NEWS.ru сообщил, что певец и композитор Олег Газманов назвал оппозиционера Алексея Навального своим врагом. Причиной заявления стал судебный процесс в отношении Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.