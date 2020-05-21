У Собянина появилась надежда на скорое окончание пандемии COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/4e1db6b4-9b88-11ea-b9cc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Собянин/vk.com

В Москве появилась надежда на приближающееся окончание пандемии коронавирусной инфекции. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своём персональном сайте.

Впервые с начала распространения коронавируса каждый новый день приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости. Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что москвичам по-прежнему нужно сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований. Тогда радость не сменится разочарованием, и появится возможность сделать следующие шаги к «нормальной жизни».

Ранее мэр Москвы рассказал о результатах тестирования на коронавирус в столице. По его словам, в настоящий момент ситуацию можно оценить как позитивную. Он отметил, что каждый день проводится около 50 тысяч анализов. В результате выявляемость достигает 2,5–3 тысяч, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.