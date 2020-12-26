У Сноудена в России родился сын

https://static.news.ru/photo/6bc87bd4-4774-11eb-b7b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

У бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, раскрывшего данные о слежке Агентства по национальной безопасности, родился ребёнок.

Супруга Сноудена подарила своему возлюбленному мальчика. Линдси Миллс чувствует себя хорошо.

Как мы и ожидали, в его семье пополнение. У Эдварда и Линдси родился мальчик. Здоровье матери и младенца отличное, — рассказал «Интерфаксу» адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Эдвард Сноуден, бежавший из США и получивший вид на жительство в России после того, как обнародовал данные о слежке АНБ США по всему миру, проживает со своей женой Линдси Миллс в Москве. Они заключили брак в одном из московских ЗАГСов в 2017 году.

Американец стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл прессе в США методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник ЦРУ АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву. Однако в столице РФ он узнал, что в Вашингтоне аннулировали его паспорт, и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство.

В начале декабря сообщалось, что Сноуден планирует получить российский паспорт.

NEWS.ru писал, что 15 декабря адвокат Анатолий Кучерена обратился к избранному президенту США Джо Байдену с просьбой закрыть в США дело Сноудена.