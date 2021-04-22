У Сибири не женское лицо: как различается патриархат в регионах России

В России мужчины и женщины имеют равные права и возможности, причём женщины занимают важнейшие должности в стране, такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы. С этим утверждением политика готовы поспорить большинство опрошенных экспертов. Россия пока не является страной равных возможностей для мужчин и женщин. Причём если в одних регионах ситуация близка к странам Западной и Северной Европы, то в других мало что поменялось с 19 века. NEWS.ru выяснил у специалистов, как соблюдаются гендерные права в разных субъектах федерации.

Региональный аспект

По данным Росстата, в России трудоустроены 53,2% женщин в возрасте от 15 лет и старше. У мужчин эта цифра составляет 67,8%. Эти показатели ниже среднемировых. Около 70% дам в развитых и 60% в развивающихся имеют оплачиваемую занятость, сообщает Международная организация труда.

При этом Россия лидирует по числу женщин-начальников. Согласно исследованию The Boston Consulting Group (BCG), индекс, указывающий на долю руководителей женского пола в нашей стране составляет 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 — полное равенство женщин и мужчин). В США и Латинской Америке он равен 0,6, в Восточной Европе и Центральной Азии — 0,59, в Западной Европе — 0,45.

Степень вовлечённости российских женщин в рынок труда отличается в разных регионах. В одних субъектах Федерации дамы активно работают, уверенно идут по карьерной лестнице и становятся начальниками, в других — предпочитают сидеть дома и заниматься хозяйством, а добыча денег ложится на плечи супруга. NEWS.ru при помощи экспертов попытался выделить самые «феминистические» и «патриархальные» регионы России.

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Амбициозные марийки и домашние осетинки

В Росстате нам назвали регионы с наибольшим и наименьшим количеством работающих женщин. Данные представлены за 2020 год. На первом месте по числу незанятых дам оказалась Республика Северная Осетия — Алания. Там всего 37.7% женского населения работают, остальные ведут домашнее хозяйство, получают пенсию или учатся. На втором месте списка — Дагестан, третье место заняла Адыгея, далее идёт Хакасия. В десятку субъектов федерации, где женщин мало на рынке труда, вошли также Орловская область (45,3%), Бурятия, Рязанская и Саратовская области, Карелия и Архангельск.

Больше всего прекрасного пола на рынке труда в Ямало-Ненецком автономном округе. Там работают 67,9% женщин. На втором месте Магаданская область, на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ. В первую десятку регионов, где женщины активно работают, вошли Камчатка, Москва, Якутия, Сахалин, Санкт-Петербург и Тюмень.

Также в ведомстве перечислили регионы, где женщин-руководителей больше всего. Данные представлены за 2019 год. На первом месте оказалась Ивановская область, где из общего числа руководителей 63% женского пола. На втором расположилась республика Марий Эл. Там из общего числа всего руководителей женщин 60%. Третье место по этому показателю заняла Новгородская область — 59,7% руководящих постов занимают дамы. На четвёртом — Северная Осетия — Алания. Дамы там работают намного реже, чем в других регионах, но руководящие места занимают в 59,3% случаев. Незначительно меньше женщин-руководителей в Бурятии, Вологодской области, Забайкалье. Москва и Санкт-Петербург оказались далеко не в начале этого списка. В российской столице 43% руководящих постов занимают женщины, в городе на Неве — 45,9%.

Самый низкий показатель женщин-руководителей наблюдается в Ненецком автономном округе — 25,9%. на втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ. Пятое место с конца заняла Москва с её 43%.

Регионы, где по статистике женщины активно работают и чаще становятся начальниками, точно нельзя назвать «очагами феминизма», сообщила NEWS.ru кандидат социологических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и сокоординатор программы «Гендерные исследования» Елена Здравомыслова. Просто в конкретных областях больше развиты сферы, «сегрегированные по гендерному признаку». Это лёгкая промышленность, услуги, образование, культура, массовые коммуникации. Туда чаще идут работать женщины. Мужчин больше в IT, крупном бизнесе, добыче полезных ископаемых. Например, женщин-руководителей мало в Тюменской области, потому что это нефтяной регион. В Ивановской области, напротив, хватает дам-начальниц. Регион не теряет славу «города невест, ведь там развита тканевая промышленность.

На распределение гендерных ролей в субъектах Федерации влияет не только экономика. Менталитет, уклад жизни и даже климат. Прилетая из Москвы в Сибирь, можно столкнуться с неприкрытым сексизмом даже в сферах, где традиционно присутствует равноправие между полами.

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Баба с яйцами

Юлия родилась и выросла в столице Алтайского края Барнауле. По профессии девушка журналист. Несколько лет назад она пыталась устроиться на местный телеканал. Успешно прошла собеседование и сделала тестовое задание. К профессионализму Юлии у руководителей СМИ не было претензий, а вот к полу...

В начале никого не смущала моя гендерная принадлежность, но после вдруг решили, что «в кадре слишком много девочек». Так прямо и сказали. В работе мне отказали и взяли парня, — сообщает Юлия.

В регионах готовы брать юношей с более скромным профессиональным опытом. Лишь бы в кадре был мужчина. Их всегда недостаёт, сообщает Юлия. С девочек требуют гораздо больше: ты должна или чем-то выделяться, или иметь знакомых. Такая же тенденция наблюдается среди танцоров, ведущих на радио.

Девушка переехала в Москву и легко нашла там работу в СМИ. По наблюдениям Юлии, в столице меньше обращают внимание на пол и больше смотрят на опыт и навыки претендента. В регионах же предъявляют неадекватные требования. Юлия это связывает с недостатком вакансий и избытком претендентов.

Небольшое количество рабочих мест в регионах и низкий уровень жизни порождает гендерное неравенство, сообщила NEWS.ru коуч и бизнес-наставник Анна Цыкоза. Москвичка не боится потерять место или не получить должность. Ведь новую работу взамен старой ей найти проще. Сибирячка же согласится на меньшее.

Психологические установки также усложняют построение женской карьеры в регионах. В Сибири ещё сильны вековые устои, предписывающие женщине быть в тени супруга.

Чаще женщины соглашаются на меньшее, как учили родители, бабушки. Сильны убеждения, что муж должен больше зарабатывать, а женщина-руководитель — это баба с яйцами. Встречается довольно много детских позиций — мне все должны, я ничего не хочу решать. Есть ещё смирение какое-то в сибирских мегаполисах. Когда появляются светлые мысли, но делать ничего человек не начинает. Анна Цыкоза коуч, бизнес-наставник коуч, бизнес-наставник

Бездействие также провоцирует агрессивная среда — затяжная зима, ямы на дорогах, серые дома, большие сугробы, добавила Анна Цыкоза. С этим согласен социальный психолог Алексей Рощин. В беседе с NEWS.ru он назвал «более патриархальными» регионы с неблагоприятным климатом: расположенные в Сибири или на севере России. В них сохраняются традиции старины. Чем холоднее за окном, тем ближе людям постулаты из домостроя.

Чтобы выжить в холоде, требуются смелость и решительность. Это качества сильного пола. Феминизированные мужчины не нужны в суровых условиях. Чем климат благоприятнее, тем чаще возникают такие типичные итальянки, шумные и наглые, которые любого мужика забьют. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

В малых городах и деревнях России ситуация ещё печальнее. По мнению социального психолога, найти достойную работу женщине там практически невозможно. Поэтому большинство дам занимается воспитанием детей и хозяйством. Мужчины же уезжают на заработки в другие регионы. Они высылают деньги на семейные нужды, но сами появляются раз в полгода, как моряки дальнего плавания. В российских глубинках, по мнению психолога, патриархат «правит бал».

Положение женщин остаётся «особенным» также в национальных регионах — Бурятии, Калмыкии, Ингушетии, Дагестане, Тыве. Как рассказала NEWS.ru руководитель консалтингового агентства Vektor Institute Ольга Пистина, даже если местные девушки приезжают в Москву, чтобы получить образование в престижных вузах, они нацелены в первую очередь на удачное замужество на родине. Там по-прежнему сильны гендерные установки и роль традиционной семьи.

Близость к Европе, США, Японии, несмотря на суровый климат «склоняет» к равноправию полов. По мнению, Рощина, одними из самых прогрессивных в этом смысле городов являются Калининградская область, Владивосток и Хабаровск. Окраины уже ориентированы на Западные ценности, а регионы в центре страны по-прежнему живут прошлым.

Самым феминистическим регионом России социальный психолог считает город Санкт-Петербург, где развиты сферы, в которых традиционно работают женщины — культура, искусство, общепит. У Москвы же, по мнению эксперта, скорее, мужское лицо. Это город крупного бизнеса и политики. Там женщинам приходится тяжеловато.

Эту тенденцию подтверждает история руководителя одного из консалтинговых агентств Ольги, которая «активно вливается в бизнес-сообщество Москвы». Это заметно девушке на собраниях руководителей, где она оказывается единственной особой женского пола.

Очень часто, даже если моё мнение правильное и верное, то оно может восприниматься неадекватно только потому что я не мужского пола. До тех пор пока мою точку зрения не поддержит кто-то из мужчин, мою мысль могут не воспринимать всерьёз, — сообщила девушка.

По словам Ольги, ей приходится приводить в два раза больше доводов, чтобы доказать свою правоту или защитить какой-либо проект, чем мужчинам. Также Ольга до сих пор не может привыкнуть с сексистским шуточкам. Например, после собрания кто-то из его участников может предложить поехать в сауну и снять женщин лёгкого поведения. Ольгу это оскорбляет.

Почему женщинам сложно

Среди женщин больше людей со средними умственными способностями, а вот мужчин таких в два раза меньше. Сильный пол в массе своей делится на «очень умных» и «очень глупых», рассказала NEWS.ru врач-невролог Института мозга человека Надежда Королёва. Среди женщин и тех и тех гораздо меньше. Чтобы сделать успешную карьеру, достаточно иметь хотя бы средний интеллект. Получается, что дам, способных к успешной самореализации, больше, чем мужчин.

В одних сферах женщины действительно проигрывают мужчинам, но в других — их значительно превосходят, сообщает NEWS.ru коуч Николай Григорьев. Их организмы устроены по-разному, женская и мужская психология отличаются. У дам лучше развиты коммуникативные навыки и речевой аппарат. Мужчины же лучшие аналитики. Они могут, «отбросив лишнее», сконцентрироваться на чём-то одном. Коуч не видит ничего плохого в существовании «мужских» и «женских» сфер. Правда, практика показывает, что женщине в России тяжело реализоваться в любых из них.

Основная проблема женской карьеры в регионах России — необходимость соблюдать баланс между занятостью и материнскими обязанностями, резюмирует Елена Здравомыслова. Мужчины в нашей стране до сих пор не вкладываются в домашний труд в равных долях. А яслей, принимающих младенцев до года, практически нет.

На ранних этапах карьеры закладываются основания для дальнейшего продвижения. Нужно много работать, рекомендовать себя, повышать квалификацию. Это время как раз совпадает с периодом рождения детей. В результате женщины теряют квалификацию, «посидев» 5–6 лет в декрете. Этот разрыв очень трудно наверстать на следующих этапах жизненного пути. Елена Здравомыслова кандидат социологических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и сокоординатор программы «Гендерные исследования» кандидат социологических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и сокоординатор программы «Гендерные исследования»

Эксперт видит как минимум два пути решения этой проблемы. Первое — стимулировать отцов ухаживать за ребёнком наравне с матерью. Например, хорошо себя зарекомендовала шведская модель. Там декретный отпуск делится между отцом и матерью в равных долях. Если кто-то от него отказывается, то он «сгорает». Также, если супруги по очереди ухаживают за ребёнком, им положены значительные выплаты. Вторая мера — создать системы повышения квалификации матерей после отпуска по уходу за детьми. Чтобы женщины могли быстро наверстать упущенные навыки и быстро «войти в строй». Такой практики почти нет в российских компаниях. Это дорого, и проще нанять мужчину, который карьеру не прерывал.

Наличие равных прав между мужчинами и женщинами напрямую связано с благосостоянием общества, резюмировал Алексей Рощин. Бедная страна не может быть феминистической. Когда денег не хватает большинству, возникает «приоритет физического труда». На первый план выходят такие качества, как выносливость, скорость, решительность. Мужчины ими обладают гораздо чаще. Из-за неблагоприятной экономической ситуации Россия в целом остаётся патриархальной страной, говорит эксперт.