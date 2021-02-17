У российского генерала изъяли имущество на 153 млн рублей

https://static.news.ru/photo/97a71c4c-714a-11eb-b8b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рамках уголовного дела о коррупции у бывшего главы управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка Мещанский суд Москвы изъял имущество на сумму в 153 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

17 февраля Мещанским судом удовлетворён иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Кизлыка А. П. и его супруги Кизлык Е. А. в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 млн рублей, — уточнили в Генпрокуратуре, сообщение которой приводит РИА Новости.

Генерал ФТС с декабря 2020 года находится под стражей. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). Когда Кизлыка арестовали, то начальник следственной группы Дмитрий Аверьянов отметил, что генерала проверят и на причастность к другим противоправным действиям. Он также рассказал, что во время обыска у Кизлыка правоохранители обнаружили золотые слитки и большое количество наличных денег, а также брендовые часы и иконы.

Генерал отрицает свою вину, однако в ГП выяснили, что супруги приобрели указанное имущество в период с 2001 по 2009 год. Проблема в том, что они не могут доказать законность этих «покупок», а доход семьи за этот период составляет порядка 35 млн рублей.

Кизлык входит в число фигурантов уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями на таможне. Он и его заместитель Алексей Серебро были задержаны в конце декабря 2019 года. По версии следствия, они, пользуясь своим служебным положением, помогли снизить административное наказание в одном случае и избежать уголовной ответственности в другом.

Ранее по подозрению в коррупции арестовали помощника руководителя аппарата главы Хакасии Виктора Гаранина и директора автономного учреждения «Леса Хакасии» Андрея Васильева, сообщал NEWS.ru.