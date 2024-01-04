У России появилась новая модификация «Ланцетов» Стало известно о новой модификации «Ланцетов» с установкой для массового запуска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новую модификацию дронов-камикадзе «Ланцет» показали в эфире телеканала «Россия 1». Отличительная особенность новых дронов — возможность массового запуска при помощи специальных установок.

Новый «Ланцет» предназначен для нанесения группового удара. Для этого вместо катапульты была разработана специальная пусковая установка на несколько дронов. Есть индивидуальный пусковой контейнер. Он одновременно является еще и транспортным. Вылетев из контейнера, «Ланцет» расправляет крылья и отправляется к цели, — рассказал корреспондент канала.

По словам журналиста, новый ланцет должен вписаться в концепцию сетецентрической войны, когда рой дроново-камкадзе объединяется нейросетью в единый отряд. Если беспилотник находит групповую цель, о ней уже знают все остальные. И не просто знает: каждый БПЛА выбирает себе подходящую цель под его индивидуальный боеприпас. Отмечается, что эта технология уже отработана на ланцетах предыдущего поколения.

Ранее сообщалось, что модернизированный вертолет Ка-52М является дальнейшим развитием Ка-52. По словам специалиста по армиям НАТО Александра Артамонова, благодаря новому вооружению вертолет способен наносить фантастические по точности и силе удары. Также машина получила усиленную «сэндвичную» броню, новейшее вооружение и средства радиолокационной борьбы.