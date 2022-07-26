«У России есть аналоги»: эксперт оценил потенциал немецких ЗСУ «Гепард» Военный эксперт Корнев: немецкие самоходные установки «Гепард» не самое совершенное оружие

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

ЗСУ «Гепард»

Полученные Украиной немецкие зенитные самоходные установки «Гепард» повысят обороноспособность ВСУ, но это не самое современное и совершенное оружие, рассказал «Радио 1» военный эксперт, основатель Military Russia Дмитрий Корнев. Он отметил, что у России есть свои аналоги, причем более технологичные, например зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска».

У «Тунгуски» четыре ствола плюс два пакета ракет. Это все двигается на гусеницах, так же как «Гепард». Она оборудована радиолокационным прицелом — радиолокатором, который обозревает и позволяет наводить боевые системы прямо непосредственно на летающие объекты. «Гепард» все то же самое может делать, но у него нет ракет, — сказал Корнев.

Эксперт заметил, что не совсем правильно сравнивать зенитные самоходные установки, поскольку они не будут напрямую сражаться между собой. По словам Корнева, их главными целями станут «самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и управляемые бомбы». Однако и здесь у России есть возможность противостоять немецкой ЗСУ. «Гепарды» могут быть поражены противорадиолокационными ракетами, которые есть на вооружении у ВКС РФ. Атаковать «Гепардов» могут управляемые ракеты с самолетов и наземные ракетные системы с танков.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил от Берлина первые три зенитно-ракетных комплекса «Гепард» с боеприпасами. Они уже переданы в распоряжение ВСУ. По словам Резникова, Берлин обещал Киеву 15 таких ЗРК. Украинская сторона ожидает поставки остальных 12 «Гепардов».