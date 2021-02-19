16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

У Путина в пятницу запланирован международный телефонный разговор

12:57, 19 февраля 2021 29
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор, а также встретится с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Среди встреч, которые у президента запланированы, публичной будет его встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу — наша финансовая разведка, Юрий Чиханчин, — отметил Песков.

Глава Росфинмониторинга регулярно выступает с докладами перед главой государства. Сегодняшняя встреча будет публичной. Международный телефонный разговор, по словам представителя Кремля, будет после 18:00, передаёт РИА Новости.

Дадим сообщение, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Как писал NEWS.ru, Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган 18 февраля провели телефонный разговор, в котором обсудили борьбу с террористами в Сирии, работу мониторингового центра по Карабаху, а также возможность поставки российской вакцины в Турцию.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео