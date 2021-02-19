У Путина в пятницу запланирован международный телефонный разговор

https://static.news.ru/photo/1e3bbd90-7299-11eb-8092-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор, а также встретится с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Среди встреч, которые у президента запланированы, публичной будет его встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу — наша финансовая разведка, Юрий Чиханчин, — отметил Песков.

Глава Росфинмониторинга регулярно выступает с докладами перед главой государства. Сегодняшняя встреча будет публичной. Международный телефонный разговор, по словам представителя Кремля, будет после 18:00, передаёт РИА Новости.

Дадим сообщение, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Как писал NEWS.ru, Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган 18 февраля провели телефонный разговор, в котором обсудили борьбу с террористами в Сирии, работу мониторингового центра по Карабаху, а также возможность поставки российской вакцины в Турцию.