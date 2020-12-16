У Путина спросили, «где деньги», предназначенные медикам

https://static.news.ru/photo/6b5ed220-404d-11eb-ab49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, связанный с выплатами медикам, которые работают с больными коронавирусом.

В ходе ежегодной пресс-конференции главу государства спросили, «где деньги», предназначенные врачам. Волонтёр колл-центра обратилась к нему с просьбой разобраться с регионами, в которых люди продолжают лечиться от COVID-19 за счёт собственных средств, а ряд медиков так и не получили выплаты.

Меня это тоже интересует, — ответил он.

Российский лидер выразил надежду, что случаи невыплат доплат врачам за работу в «красной зоне» являются единичными, и пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение лекарствами от COVID-19 и выплаты медикам, до сих пор не дошедших до ряда регионов.

Мы действительно 10 млрд [рублей] дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые ещё не решены и связаны с закупкой СИЗ, подготовкой лечебных учреждений для борьбы с ковидом. И 5 млрд выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому, — отметил Путин.

Комментируя ситуацию в Рязанской области, он сообщил, что все деньги из федерального бюджета были перечислены, однако неясно, почему там до сих пор не предоставляют лекарства заболевшим.

Обязательно будем с этим разбираться, — подчеркнул президент.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин перечислил регионам 10 млрд рублей на дополнительные выплаты в 2020 году врачам и работникам медицинских учреждений, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами. Дотации «распределены между регионами исходя из расчётной доли объёма выплат медицинским работникам, произведённых ранее».

Правительство РФ продлило до конца 2021 года выплаты работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также сообщалось, что будет выделен 1 млрд рублей на дополнительные выплаты студентам медицинских вузов, работающим в больницах в условиях пандемии.