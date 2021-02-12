«Тьфу-тьфу-тьфу»: Песков рассказал о здоровье Путина

https://static.news.ru/photo/879611de-6d15-11eb-a41b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина «отменное здоровье».

Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье, — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда российский лидер делал прививку от гриппа и намерен ли он прививаться сейчас.

Представитель Кремля добавил, что это всё, что он может сказать, так как он «не лечащий врач», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что президент России не присоединится к Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной в онлайн-формате на февраль.

На своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, в настоящее время предусмотрены для граждан определённого возраста.