У пострадавшего в ДТП миллиардера Шепеля обнаружили COVID-19

У миллиардера Алексей Шепеля, который накануне пострадал в массовом ДТП на Рублёвском шоссе в Москве, диагностировали коронавирус, передаёт Telegram-канал «112». Ранее сообщалось, что по предварительным данным, Шепель мог потерять сознание за рулём, из-за чего его автомобиль протаранил несколько машин.

По данным Telegram-канала, в больнице, куда бизнесмен был госпитализирован с травмами, врачи выявили у него пневмонию. Позже пришёл положительный результат ПЦР-теста на ковид. Отмечается, что председатель совета директоров строительной корпорации S.Holding продолжит лечение в частной клинике.

Ранее стало известно, что на машине миллиардера Шепеля числятся восемь штрафов, выписанных за превышение скорости.

ДТП с участием девяти автомобилей, в которое попал Mercedes бизнесмена, произошло 8 февраля, в результате пострадали четыре человека. По предварительным данным, Шепель мог потерять сознание за рулём, его машина протаранила несколько автомобилей.

Сам бизнесмен получил травму головы, его пришлось эвакуировать с места происшествия на санитарном вертолёте. Экспертиза не обнаружила в крови предпринимателя алкоголь.