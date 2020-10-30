У посольства Франции в Москве начали разгонять демонстрантов

https://static.news.ru/photo/9b92a0c4-1aab-11eb-9f26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Полиция начала разгонять демонстрантов возле здания посольства Франции, которые пришли туда в знак протеста против политики Макрона в отношении ислама.

Видео с места проведения акции протеста было опубликовано в одном из Telegram-каналов.

Как сообщал ранее NEWS.ru, 16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.

На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.

В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, в том числе со стороны президента Турции, писал NEWS.ru. Мусульмане по всему миру критикуют его позицию по отношению к исламу.

В ответ на риторику французских властей утром 29 октября мужчина в Ницце напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена.

Кроме того, в тот же день в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.