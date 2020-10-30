У посольства Франции в Москве начали разгонять демонстрантов

Полиция начала разгонять демонстрантов возле здания посольства Франции, которые пришли туда в знак протеста против политики Макрона в отношении ислама.
Видео с места проведения акции протеста было опубликовано в одном из Telegram-каналов.
Как сообщал ранее NEWS.ru, 16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.
На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.
В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, в том числе со стороны президента Турции, писал NEWS.ru. Мусульмане по всему миру критикуют его позицию по отношению к исламу.
В ответ на риторику французских властей утром 29 октября мужчина в Ницце напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена.
Кроме того, в тот же день в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.