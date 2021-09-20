У помощника главы ЦРУ заподозрили «гаванский синдром» после поездки в Индию

Один из сотрудников команды директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бёрнса во время недавней поездки в Индию сообщил о симптомах, похожих на «гаванский синдром», по возвращении из поездки ему была оказана медицинская помощь в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент вызвал серьёзную настороженность у официальных лиц и недовольство самого Бёрнса. Часть сотрудников ЦРУ интерпретировали произошедшее как знак того, что жертвой «гаванского синдрома» может стать даже окружение директора разведывательной службы. Кроме того, властям непонятно, как злоумышленник мог узнать о визите главы ЦРУ и подготовиться к нему.

Представитель ЦРУ заявил, что ведомство не комментирует конкретные инциденты или офицеров, но намерено делать все возможное, чтобы защитить своих сотрудников. В начале минувшего лета разведывательное сообщество США открыло масштабное расследование по случаям «гаванского синдрома». Сообщается, что его результаты будут готовы к концу года, но не будут опубликованы.

Ранее кубинские эксперты представили результаты расследования по так называемому гаванскому синдрому у американских дипломатов, работавших на Кубе. Предполагалось, что люди подверглись воздействию звукового оружия, что обернулось долговременными последствиями для здоровья. Кубинские эксперты сделали вывод, что американские служащие в Гаване могли чувствовать себя плохо «из-за набора разнородных медицинских причин». Некоторые проблемы были у них ещё до поездки на Кубу, другие были приобретены «по простым или общеизвестным причинам». По словам специалистов, оружие, использующее звук или микроволны, существует, однако его размеры не позволяют использовать его незаметно.