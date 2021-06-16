У половины привитых вакциной «Вектора» не нашли антител

https://static.news.ru/photo/232949ee-cf41-11eb-b760-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Почти у половины добровольцев, которых привили вакциной центра «Вектор», спустя девять месяцев не было найдено антител. Об этом рассказал глава центра Ринат Максютов. Его слова приводит «Интерфакс».

По состоянию на три и шесть месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на девять месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу, — сказал Максютов.

В России созданы три вакцины от COVID-19: «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова РАН. Также в начале мая стало известно о регистрации вакцины «Спутник лайт».

Ранее сообщалось, что после вакцинации от коронавируса можно заболеть, однако сама вакцина не является причиной заражения. При обнаружении симптомов болезни необходимо немедленно обратиться к врачу.