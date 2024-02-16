У поколения 90-х выявили необычную генетическую особенность Биолог Михайлова: у 30-летних обнаружили ген стрессоустойчивости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ) выявили генетические отличия у людей, родившихся в период с 1992 по 1995 год, рассказала в беседе с KP.RU научный сотрудник института, кандидат биологических наук Светлана Михайлова. По ее словам, детей «кризисной эпохи», которым сегодня около 30 лет, отличает наличие особых вариантов генов, отвечающих за стрессоустойчивость и низкую склонность к тревожным расстройствам.

Из 21 исследованного генетического варианта в «кризисной группе» повышенную частоту имели два: в генах DRD4 и COMT. Оба эти варианта генов не только защищают от стресса, но и предрасполагают к развитию СДВГ — синдрома дефицита внимания и гиперактивности, — объяснила биолог.

Она рассказала, что в течение двухлетних исследований ученые обнаружили у представителей поколения, родившегося в кризис 1990-х, повышенную частоту одного из вариантов гена ESR1, который вызывает большую тревожность, но и повышает плодовитость. Ученые объяснили такой результат тем, что часть людей с повышенной тревожностью, возможно, ищет стабильности в семейной жизни.

Ранее глава комитета Госсобрания Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов предложил запретить молодым парам вступать в брак в случае их генетической несовместимости. По словам депутата, это поможет рождению более здоровых детей.