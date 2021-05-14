У подростка нашли оружие после «шутки» о нападении на школу

https://static.news.ru/photo/312f67b4-b6f3-11eb-9bbe-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Москве 16-летний подросток рассказал своей подруге о планах устроить массовый расстрел в школе. После этого к нему пришли полицейские и нашли оружие, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Оказалось, что девочка раскрыла намерения друга своим родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

Полицейским школьник заявил , что пошутил и на самом деле никакого нападения устраивать не собирается. Однако в ходе обыска у него были найдены пневматические пистолет и автомат, револьвер, а также тубус от ручного противотанкового гранатомёта.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы разыскивает автора сообщения о готовящемся массовом расстреле и взрыве в одной из московских школ. Он написал в соцсетях, что собирается повторить произошедшее в казанской гимназии № 175 в одной из столичных школ, где ранее учился.

В Приамурье сотрудники МВД задержали 17-летнего местного жителя за аналогичные угрозы. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.