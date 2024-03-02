У «пандемических младенцев» нашли две поразительные особенности организма Daily Mail: рожденные во время COVID-19 имеют измененный микробиом кишечника

Дети, рожденные во время пандемии коронавируса или так называемые «пандемические младенцы» имеют измененный микробиом кишечника, выяснили исследователи из Университетского колледжа Корка в Ирландии. Они также обнаружили, что лишь 17% младенцев нуждались в антибиотиках к году жизни, передает Daily Mail.

Исследование показало, что карантин во время пандемии Covid привел к двум «захватывающим» изменениям в организме младенцев, которые, возможно, защитили их от болезней и аллергии. Младенцы, родившиеся во время карантина в эпоху пандемии, имеют измененный микробиом кишечника. Кроме того, только 17% младенцев нуждались в антибиотиках к одному году жизни, — говорится в материале.

Ученым удалось провести тестирование свыше 350 детей, рожденных в период с марта по май 2020 года. Согласно результатам исследований, у «пандемических младенцев» действительно были более низкие показатели аллергических реакций, а в случае заболеваний им требовалось значительно меньше антибиотиков.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало обновленную версию двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». В инструкцию препарата также были внесены изменения, отражающие обновление формулы.