«У нас всё нормально с этим»: Песков о разведке России
В Кремле высоко оценили работу российских спецслужб
Александр Чеков
Александр Чеков
14:28, 18 февраля 2022
Военнослужащий у переносного радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбыФото: Павел Львов/РИА Новости
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В России разведывательных служб не так много, как в США, однако работают они не менее эффективно и представляют президенту реальную картину. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об источниках информации главы государства о ситуации в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости. При этом он сравнил ситуацию с разведкой в РФ и спецслужбами США.
Что касается разведслужбы США, там в США очень много различных. В России у президента с этим всё хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно. Ещё раз повторяю, у нас всё нормально с этим, вернее, у президента России, — заявил он.
Говоря о дополнительных каналах связи, Песков добавил, что у Путина есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел.
Из соответствующих служб [президент] получает соответствующие доклады, — резюмировал он.
О несостоятельности зарубежных разведслужб сегодня рассказала представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что официальные лица США ссылаются на фальшивые данные спецслужб, говоря о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, и призвала выяснить, какая из них предоставляет недостоверную информацию.