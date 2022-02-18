«У нас всё нормально с этим»: Песков о разведке России

В России разведывательных служб не так много, как в США, однако работают они не менее эффективно и представляют президенту реальную картину. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об источниках информации главы государства о ситуации в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости. При этом он сравнил ситуацию с разведкой в РФ и спецслужбами США.

Что касается разведслужбы США, там в США очень много различных. В России у президента с этим всё хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно. Ещё раз повторяю, у нас всё нормально с этим, вернее, у президента России, — заявил он.

Говоря о дополнительных каналах связи, Песков добавил, что у Путина есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел.

Из соответствующих служб [президент] получает соответствующие доклады, — резюмировал он.

О несостоятельности зарубежных разведслужб сегодня рассказала представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что официальные лица США ссылаются на фальшивые данные спецслужб, говоря о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, и призвала выяснить, какая из них предоставляет недостоверную информацию.