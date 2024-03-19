«У нас своя стратегия»: полковник рассказал о тактике ВС РФ Полковник Кошкин: за тактику ВС РФ в зоне спецоперации отвечает Генштаб

Фото: МО РФ

У России есть своя стратегия в зоне специальной военной операции на Украине, за тактику ВС РФ отвечает Генштаб, рассказал полковник в отставке Андрей Кошкин. Комментируя Lenta.ru сообщения французских СМИ о применении стратегии тысячи порезов российской армией, военный эксперт уточнил, что на самом деле ей пользовались ВСУ во время контрнаступления. Он подчеркнул, что тактике ВС РФ при этом необязательно соотноситься с действиями противника.

У нас есть своя тактика, своя стратегия, заложенные в наших действиях. За этим следят в Генштабе. А называть западные эксперты это могут как хотят, — отметил Кошкин.

По словам эксперта, изначально ВСУ применяли стратегию «жабьих прыжков» и понемногу осваивали серую зону. После этого украинская армия стала использовать «тактику тысячи порезов», атакуя со всех сторон. Кошкин уточнил, что сейчас такую же стратегию западные СМИ приписывают российской стороне. По него словам, это связано с тем, что ВС РФ движутся по всей линии боевого соприкосновения, медленно, но уверенно выходя вперед.

Киевский политик Игорь Лапин ранее рассказал, что новейшие российские планирующие авиабомбы представляют наибольшую опасность для укрепрайонов ВСУ. По его мнению, с их мощностью надо считаться.