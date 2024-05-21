«У нас свои законы»: отец Заурбековой высказался о побеге дочери из дома Отец сбежавшей из дома Заурбековой назвал бездоказательными ее слова о насилии

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Слова 19-летней уроженки Чечни Лии Заурбековой о систематическом насилии со стороны семьи являются «бездоказательной выдумкой общественников», заявил ее отец Беслан Заурбеков в разговоре с ИА Регнум. При этом мужчина признал, что девушку всячески пытались удержать дома. Он пообещал ее найти и наказать парня, который якобы надоумил ее на побег.

Лию никто не отпускал. Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, будет наказан, — сказал он.

Заурбеков утверждает, что знаком с возлюбленным дочери. По его словам, пара сможет быть вместе лишь в том случае, если молодой человек примет ислам, иначе девушку ждет наказание. Какое именно, он не уточнил, сказав лишь, что у нее в случае непослушания «будут проблемы».

У нас свои законы, — объяснил он.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев ранее заявил, что помогающие чеченским женщинам кризисные группы — это мошенники, которые похищают людей. Так омбудсмен прокомментировал ситуацию со сбежавшей из дома по причине насилия Заурбековой.