«У нас хорошие сказки»: Путин рассказал, что читает внукам

https://static.news.ru/photo/c7f7097a-406c-11eb-804f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, какие книги читает своим внукам. Он признался, что высоко ценит русские сказки.

На соответствующий вопрос российский лидер ответил на большой пресс-конференции. Путин отметил, что старается приобщать внуков к произведениям отечественных авторов.

Маршака, например. «Двенадцать месяцев». Есть и другие хорошие произведения наших российских и советских авторов. Сказки у нас очень хорошие, — рассказал Путин.

По его словам, он получает большое удовольствие от общения с внуками. Однако Путин пояснил, что не любит говорить подробно о своей семьи. Вместе с тем, он рассказал, что получает от внуков подарки в свой день рождения — как правило, рисунки и поделки.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин сообщил, что в России могут быть введены новые выплаты на детей. Сейчас власти анализируют экономическую ситуацию. В целом же на прямую поддержку граждан во время пандемии коронавируса власти направили 838 млрд рублей, уточнил глава государства.

В начале ноября Минтруд России подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, чей среднедушевой доход, учитывая ежемесячную выплату на детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Также сообщалось, что семье с ребёнком от полутора до трёх лет и с доходом на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов можно будет получать детское пособие в размере одного прожиточного минимума. Это примерно 11 500 рублей в зависимости от региона проживания.

Общение Владимира Путина с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.