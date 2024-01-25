У Мосгорсуда начались задержания после вынесения приговора Стрелкову У Мосгорсуда задержали трех человек с плакатом в поддержку Стрелкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Московского городского суда, где в четверг, 25 января, был вынесен приговор Игорю Стрелкову, начались задержания, сообщает корреспондент NEWS.ru. К настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов увели не менее трех человек с плакатами «Свободу Стрелкову!».

Бывшего министра обороны ДНР, блогера Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии общего режима. Подсудимого признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Отмечается, что судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому судья зачитал лишь резолютивную часть приговора.

Отмечается, что суд посчитал срок ареста по формуле «день за полтора». Таким образом, Стрелков проведет в колонии три года и 83 дня. При этом у него есть право на УДО.

Стрелков был задержан в июле 2023 года из-за призывов к экстремизму в публикациях в мессенджере Telegram, посвященных возможной сдаче Крыма и невыплатам довольствия российским военнослужащим. Свою вину блогер не признал. Адвокат экс-главы Минобороны Донецкой Народной Республики Александр Молохов ранее заявил, что сторона обвинения запрашивала для его клиента четыре года и 11 месяцев лишения свободы.