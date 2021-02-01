У Мосгорсуда, где будут слушать дело Навального, усилили меры безопасности

https://static.news.ru/photo/4c94cf70-651e-11eb-9551-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Меры безопасности усилили у Мосгорсуда, где сегодня будут слушать дело блогера Алексея Навального. Обвинение просит заменить оппозиционеру условный срок на реальный.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, движение по ряду улиц ограничивают по требованию полиции.

Ранее в ГИБДД Москвы подтвердили намерение ограничить движение в этом районе.

ГУ МВД России по городу Москве информирует об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд, 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский Вал с 00:00 2 февраля, — говорилось в сообщении МВД по столице.

С 09:00 также закрыли улицу 3-ю Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда, 917, улицу 1-ю Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.

Оппозиционера Алексея Навального задержали в Шереметьево 17 января 2021 года, писал NEWS.ru, когда он прибыл из Германии, где проходил лечение. Химкинский суд Москвы арестовал его до 15 февраля. Мособлсуд признал это решение законным. ФСИН просит суд заменить блогеру условное наказания. Суд начнётся в 11:00 по московскому времени.