У могилы Пригожина выставили круглосуточную охрану MK.RU: у могилы Пригожина выставили круглосуточную охрану после кражи скрипки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У могилы предпринимателя Евгения Пригожина выставили круглосуточную охрану, сообщил MK.RU мастер по захоронениям на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга Игорь Назаров. По его словам, это произошло после того, как оттуда украли скрипку. Инцидент произошел на второй или третий день после похорон.

На второй или третий день после похорон кто-то положил у могилы кувалду и настоящую скрипку. На следующий день скрипка пропала. Она наверное, прилично стоит, не ходовой инструмент, — рассказал мужчина.

После этого, по его словам, возле могилы и появилась охрана. При этом сотрудник кладбища отметил, что очевидцы кражи заметили уезжающего с места захоронения велосипедиста, но не задержали его. В настоящее время близ захоронения установлены видеокамера и будка, в которой круглосуточно дежурит охранник.

Самолет бизнесмена Евгения Пригожина разбился в августе в Тверской области. Вместе с ним на борту был и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В результате катастрофы никто из пассажиров не выжил. Похороны прошли 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников.