https://static.news.ru/photo/85a3a224-54c0-11ea-89f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

В одной из московских стоматологических клиник пациенту стало плохо после лечения зубов. По некоторым данным, речь идёт о бизнесмене-миллионере.

Как сообщает KP.RU, мужчину зовут Игорь, фамилия не разглашается. Отмечается, что операция прошла штатно, но после неё пациент схватился за сердце и упал. Стоматологи оказали ему первую помощь. Потом приехала скорая. Бизнесмена доставили в реанимацию. У него была диагностирована остановка сердца, сейчас за его жизнь борются врачи.

Предприниматель, по данным издания, руководит крупной фирмой, занимающейся поставками и производством крепёжных материалов.

Ранее NEWS.ru писал, что известного массажиста Игоря Кисурина обнаружили мёртвым на съёмной квартире в Москве. Тело 54-летнего мужчины нашли в ванной. Известно, что у него был сахарный диабет. Причины смерти устанавливаются. Кисурину принадлежала школа цигун-массажа.