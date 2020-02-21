В одной из московских стоматологических клиник пациенту стало плохо после лечения зубов. По некоторым данным, речь идёт о бизнесмене-миллионере.
Как сообщает KP.RU, мужчину зовут Игорь, фамилия не разглашается. Отмечается, что операция прошла штатно, но после неё пациент схватился за сердце и упал. Стоматологи оказали ему первую помощь. Потом приехала скорая. Бизнесмена доставили в реанимацию. У него была диагностирована остановка сердца, сейчас за его жизнь борются врачи.
Предприниматель, по данным издания, руководит крупной фирмой, занимающейся поставками и производством крепёжных материалов.
Ранее NEWS.ru писал, что известного массажиста Игоря Кисурина обнаружили мёртвым на съёмной квартире в Москве. Тело 54-летнего мужчины нашли в ванной. Известно, что у него был сахарный диабет. Причины смерти устанавливаются. Кисурину принадлежала школа цигун-массажа.
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