«У меня всё хорошо»: схиигумен Сергий обратился к последователям

https://static.news.ru/photo/2273c9c8-499c-11eb-b61a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/youtube.com

Бывший схиигумен Сергий (Романов), задержанный по обвинению в склонении к самоубийству, обратился к последователям. Он призвал их ничего не предпринимать. У него, по его собственным словам, всё хорошо.

Всем вам, монастырю и к моим чадам. Люблю вас, обнимаю, крепко-крепко. <...> У меня всё хорошо. Помолитесь. Прости, Господи, не ведают, что творят. А даже ведают — всё равно прости, Господи. Не надо ничего делать, надо жить по заповедям божьим. Что случилось — у каждого свой крест. <...> Иду за Христом, — сказал бывший схимонах в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

О задержании Сергия стало известно в ночь на 29 декабря. Его адвокат Светлана Герасимова сообщила, что в отношении клирика возбуждено три уголовных дела — помимо обвинения в склонении к суициду, рассматриваются также дела о нарушении права на свободу совести и вероисповедания и о самоуправстве.

Как писал NEWS.ru, схиигумен отправлен в Москву. 29 декабря в 14:00, по словам адвоката, суд должен определить ему меру пресечения.

Отца Сергия изначально лишили сана после призывов игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви.

За свои проповеди опального священника дважды штрафовали по статьям о возбуждении ненависти и вражды и распространении недостоверной информации. В своих речах схимонах неоднократно критиковал патриарха Кирилла и российские власти.

По сообщениям СМИ, он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время испанки. Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.