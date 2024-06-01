«У меня интуиция и желание быть умным»: что сказал Ургант в новом интервью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Шоумен Иван Ургант дал первое большое интервью за последние два с половиной года после «отмены» из-за реакции на начало спецоперации на Украине. О чем он рассказал?

Что за интервью вышло с Ургантом

Телеведущий пришел на YouTube-шоу Kuji Podcast, ведущими которого являются Андрей Коняев и Тимур Каргинов. Журналисты поговорили с Ургантом о российском стендапе, литературе, новых сериалах и фильмах. Кроме того, они обсудили проекты Netflix, любимые киноленты, шоу Пирса Моргана, отечественную и зарубежную музыку, а также детское кино. При аудитории канала в 801 тысячу подписчиков, подкаст с участием Урганта набрал к 1 июня более 560 тысяч просмотров.

О чем сказал Ургант в интервью Kuji Podcast

Шоумен не упускал возможности пошутить, прежде чем ответить на вопросы ведущих. Например, он иронизировал, что «никогда не поздно попросить прощения», ведь люди «всегда рады этому». Также телеведущий отметил, что «говорить можно все, что угодно, как показывает опыт, но не все».

Урганта спросили, должен ли комик быть эрудированным. После этого между ведущими и шоуменом завязалась активная дискуссия о самом понятии «эрудированности». Во время нее телеведущий назвал себя человеком, «который попадает под влияние очень легко».

«Должен ли быть комик эрудированным человеком? Наверное, лучше спросить у комика. Но, если есть выбор, быть эрудированным или не быть, то мне кажется — надо быть. Это плюс. Я? Я нахватался по верхам. У меня интуиция и желание быть умным», — добавил шоумен.

Говоря о комиках, Ургант добавил, что не знает и не понимает, как устроен юмор.

Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва» Иван Ургант

Беседуя о книгах, Ургант рассказал, что не читал романы Виктора Пелевина, хотя окружающие хвалят его работы. По словам шоумена, отношения с творчеством писателя не сложились.

«Я не читал Пелевина вообще. Не горжусь этим. Как-то не с руки. Все хвалят, говорят про „Чапаев и пустота“. Все говорят, а у меня как-то затянулось с этим. И не читал. Я с глубоким уважением отношусь к авторам, которые исчезают в юго-восточной Азии, что называется, с концами», — рассказал шоумен.

Ургант добавил, что последней книгой, которую он читал, стала биография одного из основателей и главных идеологов общества «Мир искусства» Сергея Дягилева. Телеведущий также рассказал, что часто читает «Википедию».

«Мы говорим о том, что стали меньше читать. <...> Но при этом количество прочитанных слов, мне кажется, не уменьшилось, а наоборот, увеличилось. Я думаю, мы меньше стали читать книги, потому что мы стали больше читать что-то другое», — заявил Ургант в рамках подкаста.

Он добавил, что хотел бы освоить навык скоропечатания, поскольку набирает текст по старинке, а точнее, только одним пальцем. Ургант также признался, что редко пишет сценарии или составляет документы за ноутбуком, в основном лэптоп нужен ему для создания музыки.

На подкасте ведущие обсудили с Ургантом и новинки киноиндустрии. Речь шла, в том числе, о мини-сериале «Рипли», который телеведущий похвалил и назвал очень красивым, и нашумевшем сериале «Олененок», ставшего адаптацией одноименного автобиографического моноспектакля Ричарда Гэдда.

«Сериал „Олененок“ не то чтобы доставил мне удовольствие. Он тяжеловатый, основан на реальной истории. Пирс Морган позвал женщину эту и выслушал ее. Кстати, у него не шоу, а уже непонятно что. Странное что-то. Пирс Морган больше нравился, когда сидел на CNN», — прокомментировал шоумен.

Не обошлось на подкасте и об упоминаниях об отце телеведущего. Он с теплом вспомнил детскую передачу Ленинградского телевидения «Сказка за сказкой», в которой показывали телеспектакли-сказки.

«В YouTube надо ввести „сказка за сказкой“. Дальше у вас откроется 100–150 телевизионных советских сказок, снятых с 70-х по 90-е на Ленинградском телевидении. Я хочу восьмилетней дочке показать это, потому что в каждой второй играет ее дедушка, в каждой третьей — бабушка, а папа тогда работал на ТВ», — поделился Ургант.

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