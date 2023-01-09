«У меня была дочь»: семья отказалась от матери убитых в Екатеринбурге детей Семья отказалась от невестки, убившей трех своих детей в Екатеринбурге

Фото: Алексей Гаврелюк/ТАСС

Семья бывшего полицейского Вячеслава Петрова, жена которого подозревается в убийстве трех своих детей, отказалась от невестки. Убийство было совершено 25 декабря в Екатеринбурге. Как стало известно «КП-Екатеринбург», до случившегося супруга сына была для свекрови как дочь. После произошедшего, однако, Петровы-старшие решили больше не поддерживать с Анастасией отношения.

Знаете, в каком мы состоянии?! У нас нет Анастасии. У меня была дочь — Настя. Она мне была дочерью. Я ее любила. А Анастасии у нас нет. И больше у нас никого нет, — заявила бабушка убитых детей.

По данным следствия, женщина убила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет 26 декабря в собственной квартире. Ее адвокат Олег Грязютин рассказал, что Петрова частично признала вину. Следственное управление СК по Свердловской области сообщило, что женщину может ожидать до 20 лет тюрьмы за убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, Анастасию Петрову заключили под стражу до 26 февраля 2023 года. Обвиняемая отказалась подавать апелляцию, чтобы оказаться на свободе или под домашним арестом. Адвокат подозреваемой Олег Грязютин отметил, что свое решение Петрова не объяснила.

Ранее подозреваемая начала путаться в показаниях: сначала она утверждала, что убила детей «из-за вселившихся бесов», а позже заявила, что находилась под действием наркотиков. Она также отправила несколько сообщений сестре, в которых сообщила о содеянном.